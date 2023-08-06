Три спортсменки из Подмосковья стали призерами первенства мира по вольной борьбе

Три подмосковные спортсменки стали призерами первенства мира по вольной борьбе. Соревнования прошли в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Так, спортсменка Ольга Овчинникова стала вице-чемпионкой турнира в весовой категории до пятидесяти трех килограммов.

Представительница Московской области Маргарита Салназарян завоевала бронзу в весе до шестидесяти пяти килограммов, также третье место у Лилианы Казьминой, которая выступала в категории до шестидесяти девяти килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии школьных стадионов для жителей региона.