Три спортсменки из Подмосковья стали призерами первенства мира по вольной борьбе
Фото: [Федерация спортивной борьбы России]
Три подмосковные спортсменки стали призерами первенства мира по вольной борьбе. Соревнования прошли в Стамбуле. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.
Так, спортсменка Ольга Овчинникова стала вице-чемпионкой турнира в весовой категории до пятидесяти трех килограммов.
Представительница Московской области Маргарита Салназарян завоевала бронзу в весе до шестидесяти пяти килограммов, также третье место у Лилианы Казьминой, которая выступала в категории до шестидесяти девяти килограммов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии школьных стадионов для жителей региона.