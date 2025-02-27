Три теннисиста из топ-15 отравились на турнире в Мексике

Из-за пищевого отравления сразу три элитных теннисиста вынуждены были сняться с турнира АТР-500 в мексиканском Акапулько.

Ассоциация теннисистов-профессионалов сообщила, что «из-за проблем с желудком» борьбу на турнире прекратил пятый номер рейтинга норвежец Каспер Рууд (на фото). По той же причине выбыл из турнира десятая ракетка мира американец Томми Пол.

13-й номер мировой классификации датчанин Хольгер Руне вынужден был прекратить игру в начале первого сета матча против американца Брэндона Накасимы при счете 0:3.

Пресса предположила, что поражения второй ракетки мира Александра Зверева из Германии и американца Бена Шелтона (14) от не слишком сильных соперников также могут объясняться проблемами со здоровьем.

Ранее из-за отравления вынужден был сняться с турнира в Дохе сильнейший российский теннисист Даниил Медведев.