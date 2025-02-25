Медведев назвал «жестью» свое состояние после отравления в Дохе

«Перед матчем с Феликсом мы разминались с тренером по фитнесу — я там только с ним был, — я кидал какие-нибудь четыре мяча ему и просто садился на стул, не мог отдышаться, вообще какая-то жесть была. И после матча я лежал, мне казалось, что у меня лихорадка, что надо в больницу, но на следующий день мне уже чуть-чуть стало лучше», — сказал Медведев.