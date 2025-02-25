Медведев назвал «жестью» свое состояние после отравления в Дохе
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Даниил Медведев, занимающий шестую строчку в мировом рейтинге теннисистов, поделился с изданием BB Tennis причинами своего решения не участвовать в турнире ATP-500 в Дохе, Катар, во время матча в четвертьфинале.
Спортсмен из России не смог продолжить матч с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом и снялся с соревнований. В турнире ATP-500 в Дохе победу одержал другой российский теннисист — Андрей Рублев. В 2024 году Даниил Медведев не смог одержать победу ни в одном одиночном турнире.
«Перед матчем с Феликсом мы разминались с тренером по фитнесу — я там только с ним был, — я кидал какие-нибудь четыре мяча ему и просто садился на стул, не мог отдышаться, вообще какая-то жесть была. И после матча я лежал, мне казалось, что у меня лихорадка, что надо в больницу, но на следующий день мне уже чуть-чуть стало лучше», — сказал Медведев.
Ранее первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал недавнюю дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил.