Три тысячи человек посетили фестиваль домашних животных в Домодедово

Порядка трех тысяч человек посетили фестиваль домашних животных «Песель-фест», который прошел в выходные в Домодедово. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проводится с целью оказания помощи животным и их хозяевам. В его рамках владельцам собак рассказывают, как правильно дрессировать питомцев, кормить их и воспитывать.

В этом году фестиваль прошел в третий раз. В его программу вошли мастер-классы по изготовлению сувениров, тематическая ярмарка, конкурсы с участием собак и обмен опытом.