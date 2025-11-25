Три воспитанницы клинской спортивной школы вошли в состав сборной России по боксу

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Клин спортивный» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды». Турнир проходил в городе Сальск Ростовской области с 12 по 20 ноября 2025 года.

В соревнованиях участвовали 265 спортсменок из 53 регионов страны. В составе сборной Московской области выступили три боксера из Клина.

Елизавета Алейникова заняла первое место в весовой категории до 75 кг среди девушек 15-16 лет. Этот результат позволил ей войти в основной состав сборной России по боксу.

Ирина Левшина и Ксения Егоркина заняли пятые места в своих весовых категориях. Обе спортсменки включены в резервный состав сборной России.

Подготовку боксеров осуществляли тренеры Евгений Митюгин, Андрей Шевель, Владимир Плутицкий и Мария Антипова.