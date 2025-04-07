Чешский тренер московского «Динамо» поставил Овечкина в один ряд с Пеле и Марадоной

Главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «Матч ТВ» поставил российского хоккеиста Александра Овечкина в один ряд с величайшими атлетами в истории спорта.

«Был такой пловец Майкл Фелпс, он завоевал феноменальное количество золотых медалей на Олимпиаде. В хоккее Гретцки, Ягр, Овечкин — игроки топ. Марадона и Пеле в футболе. Овечкин стоит в одном ряду с этими спортсменами», — сказал чешский специалист.

Личка не считает пробелом отсутствие у Овечкина золотой олимпийской отметки. Он привел пример Лионеля Месси, который остался бы лучшим футболистом современности, даже если бы не выиграл в 2022 году чемпионат мира.

В воскресенье, 6 апреля, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил казавшийся незыблемым рекорд великого канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил 895-ю шайбу в карьере.