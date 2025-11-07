Тринидадский форвард «Спартака» назвал московское метро лучшим в мире
Форвард «Спартака» Ливай Гарсия: «Московское метро — лучшее в мире»
Фото: [Александр Максименко и Ливай Гарсия в московском метро/ФК «Спартак»]
Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос «Матч ТВ» о московском метро.
Выступающий за сборную Тринидада и Тобаго футболист заявил, что московское метро является лучшим из всех, где он был — «вне всякой конкуренции».
Ливай Гарсия перешел в «Спартак» из греческого АЕКа зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах красно-белых в чемпионате и Кубке России. Накануне в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:1) тринидадец открыл счет в матче, а затем поучаствовал во втором голе: после удара Маркиньоса мяч попал вначале в Ливая, отрикошетил в защитника «Локо» и отскочил в ворота.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Романова вместо Деяна Станковича. Российский специалист входит в тренерский штаб серба.