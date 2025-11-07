Выступающий за сборную Тринидада и Тобаго футболист заявил, что московское метро является лучшим из всех, где он был — «вне всякой конкуренции».

Ливай Гарсия перешел в «Спартак» из греческого АЕКа зимой 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах красно-белых в чемпионате и Кубке России. Накануне в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:1) тринидадец открыл счет в матче, а затем поучаствовал во втором голе: после удара Маркиньоса мяч попал вначале в Ливая, отрикошетил в защитника «Локо» и отскочил в ворота.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может назначить исполняющим обязанности главного тренера Вадима Романова вместо Деяна Станковича. Российский специалист входит в тренерский штаб серба.