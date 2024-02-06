Триста пятьдесят спортсменов приняли участие в «Горкинской лыжне»

Восемь с половиной сотен человек приняли участие в «Горкинской лыжне» — 350 спортсменов и полтысячи болельщиков. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся ежегодно на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В этом году мероприятие посетила призер Олимпийских игр, победитель и призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России Наталья Коростелева.

По ее словам, гонка не только популяризирует здоровый образ жизнь, но и показывает музей-заповедник как территорию, которая дружественна спорту и подходит для активного отдыха всей семьей.

Всех участников гонки разделили на девятнадцать групп. Протяженность дистанций составляла от пятисот метров до трех километров в зависимости от возраста спортсменов.