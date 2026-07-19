Триумф России: геймеры Pvision стали победителями Кубка мира по Dota 2
Российская команда выиграла Esports World Cup по Dota 2, забрав $750 тысяч
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Российская команда Pvision стала победителем Esports World Cup 2026 по Dota 2, проходившего в Париже. В гранд-финале коллектив обыграл соотечественников из BB Team со счетом 3:1 и заработал $750 тыс. из общего призового фонда в $2 млн. Третье место также заняла российская команда — Team Yandex.
Турнир завершился полным доминированием российских коллективов. В финале Pvision уверенно начала серию с победы на первой карте, BB Team сравняла счет, но затем соперники показали превосходство в командной тактике и стратегии, закрыв встречу досрочно. Ключевой вклад внесли керри команды (15 убийств и 20 ассистов за четыре карты) и мидер, чьи инициации переломили ход третьей карты.
Для Pvision эта победа стала вторым трофеем уровня Tier-1 в сезоне после DreamLeague Season 29. В матче за бронзу Team Yandex разгромила китайскую Vici Gaming со счетом 2:0. Esports World Cup 2026 уступает по статусу лишь The International, который пройдет в Шанхае в августе. Капитан Pvision заявил, что команда настроена на победу и в главном турнире года.