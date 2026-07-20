Сенатор и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил растущую популярность шахмат среди детей и молодежи. По его словам, значительную роль в этом сыграли СМИ, а сам шахматист уже открыл около 130 клубов по всей стране, пишут Известия.

Роль медиа и рост интереса к шахматным секциям

В Международном информационном центре «Известия» 20 июля состоялось выступление гроссмейстера, члена комитета Совета Федерации по социальной политике и президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина. Шахматист подчеркнул, что в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция популяризации древней игры среди подрастающего поколения.

Карякин отдельно выразил благодарность средствам массовой информации, которые регулярно транслировали шахматные обзоры и матчи в прайм-тайм. По мнению гроссмейстера, именно медийное освещение подтолкнуло тысячи семей записать детей в шахматные секции, а также пробудило интерес к игре у взрослой аудитории.

Развитие инфраструктуры и шахматные клубы

В ответ на возрастающий запрос со стороны родителей, спрашивающих о выборе спортивных школ, Сергей Карякин запустил масштабный проект по развитию доступной инфраструктуры. На данный момент под его эгидой по всей России открыто уже порядка 130 шахматных клубов, где молодое поколение может обучаться и совершенствовать свои навыки.