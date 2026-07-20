В Подмосковье суд вынес приговор блогеру по делу о сбыте наркотиков в особо крупном размере

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении блогера Вероники Ярошик, которую признали виновной в совершении семи преступлений. Ее обвиняют по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере, незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, она действовала в составе организованной преступной группы и выполняла роль «отправителя». По указанию «кураторов» через тайники-закладки на территории региона она получала крупные партии наркотика. Блогер приобретала предметы бытовой техники, расфасовывала в них запрещенное вещество и пересылала другим участникам организованной группы в различные регионы России под видом легальных товаров.

В период с сентября по октябрь 2023 года она расфасовала его в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку. Посылки через почтовые отделения отправлялись посылки сообщникам в Сахалинскую, Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность и изъяли из незаконного оборота почти 4 кг мефедрона.

Суд приговорил Ярошик к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении других злоумышленников дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.