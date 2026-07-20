Паника на красной ветке: почему всех пассажиров «Балтийца» экстренно вывели из вагонов

Проверка бесхозного предмета и высадка пассажиров

Утром 20 июля на Кировско-Выборгской (красной) линии метро Санкт-Петербурга произошла задержка в движении состава модели «Балтиец». На станции «Площадь Мужества» поезд простоял около десяти минут. Причиной остановки стал оставленный без присмотра предмет в предпоследнем вагоне — пакет с логотипом известного маркетплейса. В целях обеспечения безопасности сотрудники метрополитена оперативно попросили всех пассажиров покинуть вагон и выйти на платформу.

Быстрое разрешение ситуации

Проверка находки заняла минимальное время: сотрудники забрали оставленные вещи, после чего посадку в поезд возобновили, и состав продолжить движение по маршруту. В пресс-службе подземки отметили, что станция «Площадь Мужества» на вход и выход не закрывалась, а интервалы движения поездов по линии быстро вернулись в штатный график.