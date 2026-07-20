Галерея под открытым небом: жительница Балашихи превратила дикий пляж в музей

Подмосковная художница Аля Сланова нашла необычное место для творчества — дикий пляж в поселке Новомихайловский Краснодарского края. Вместо холста — валуны и бетонные блоки, вместо выставочного зала — морской берег. Уличная галерея под открытым небом уже стала местной достопримечательностью и привлекла внимание отдыхающих. О том, как появился #каменный_арт, — в материале корреспондента REGIONS .

Аля Сланова живет в Балашихе с 12 лет, но каждое лето приезжает в Новомихайловский — поселок на побережье, где прошло детство ее мамы. Именно там теперь можно найти валуны с ее авторскими рисунками.

Все началось спонтанно. Художница брала на пляж кисти и краски для пленэра, а однажды сделала несколько миниатюр на обычной морской гальке и оставила их на берегу в качестве сюрприза для отдыхающих. Позже решила попробовать крупный формат — и первый расписанный валун положил начало проекту.

Материалы подбирались методом проб и ошибок. Обычные маркеры быстро забивались каменной пылью, стирались. Спасением стали профессиональные перезаправляемые граффити-маркеры со сменными наконечниками. Но даже с ними результат непредсказуем: на одних камнях рисунок держится долго, на других — до первого шторма.

«На глаз практически невозможно определить, на каком валуне рисунок проживет долго. Например, самые красивые, благородные камни красно-охристого оттенка оказались самыми нестабильными. Из-за хрупкой структуры породы краска на них держится буквально до первого сильного шторма или ливня — рисунок можно стереть одним движением руки вместе с верхним слоем песчинок», — делится секретами мастерства художница.

Самые сложные работы — «Русалочка» и «Октополус». Последнего художница рисовала на популярном для фотосессий камне прямо в ледяной воде. Именно после этой работы ее начали узнавать на пляже: незнакомые люди подходили, фотографировали и делали комплименты.

«Русалочка» — масштабное изображение на двух двухметровых бетонных кубах у входа в бухту. Работать пришлось на краю пирса, стоя на крошечных верхушках соседних камней. Результат — новая точка притяжения для туристов и морских фотосессий.

Аля принципиально не использует химические грунтовки и лаки — только нетоксичные составы, чтобы не вредить морской экосистеме. Она не трогает частную собственность и не выходит за рамки этики, поэтому ее творчество не считают вандализмом. Отдыхающие поддержали проект: многие признаются, что после появления рисунков на пляже перестали мусорить — рука не поднимается.

В планах художницы — украсить ровный участок скалы, куда без строительных лесов или подъемника не добраться. Сюжет пока не придуман, но Аля уверена: такой эксперимент сделает любимые места еще популярнее у отдыхающих.