«Завтра денег может и не быть»: Катя Лель отреагировала на заявление Лепса о доходах семей

На днях народный артист России Григорий Лепс оказался в центре скандала после своего высказывания о доходах российских семей. На одном из подкастов он искренне удивился, как многие семьи с детьми «умудряются» жить на ₽200-300 тысяч в месяц.

Слова певца вызвали негодование у многих россиян, которые сочли его оторванным от реальности. Позже Лепс принес извинения, заявив, что сам вырос в обычной семье и знает, как сейчас многим нелегко людям.

На фоне этой дискуссии свое мнение высказала певица Катя Лель, пишет Teleprogramma.org. Она не стала осуждать коллегу, но отметила, что расходы современного человека действительно высоки. По словам Лель, для того чтобы просто существовать, нужно много денег.

«Мне кажется, сегодня все очень недешево. Все коммунальные услуги, обслуживание, жизнь, дети, семья. Каждый день нужно что-то оплачивать. Не говоря уже о том, что ты должен где-то жить, что-то есть хорошее, здоровое», — отметила артистка.

Она также поделилась и своим подходом к финансам. Певица призналась, что предпочитает не копить деньги, а тратить их на близких. Лель старается организовывать отдых для семьи, чтобы наслаждаться общением и получать заряд энергии.

«Возьму свою семью, повезу отдохнуть всех, насладиться общением, чудесным отдыхом, получить здоровье, заряд. Неважно, что завтра денег может не быть», — отметила она.

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