Туристов предупредили о ловушке: мошенники копируют сайты операторов и крадут деньги

В самый разгар отпусков мошенники активизировали новую схему обмана россиян — они создают поддельные сайты зарубежных сотовых операторов, которые почти неотличимы от официальных, и выманивают у туристов деньги и личные данные. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалисты пояснили: злоумышленники копируют дизайн, логотипы и интерфейсы настоящих сайтов, чтобы жертва не заподозрила обмана. Турист, попавший на фальшивую страницу, либо вводит логин и пароль от личного кабинета, либо оставляет данные банковской карты для оплаты услуг. В итоге — потеря денег, кража аккаунтов и поток спам-звонков, от которых потом не отбиться. Особенно опасно это для тех, кто покупает местные сим-карты за границей или пополняет счет через интернет.

Эксперты советуют перед вводом любых данных проверять адресную строку: даже одна лишняя буква или измененный домен могут выдать подделку. Лучше заходить на сайт оператора через официальное приложение или искать ссылку на сайте авиакомпании, а не переходить по ссылкам из непроверенных источников. Если возникают сомнения, лучше переплатить в офисе связи, чем потерять все сбережения.

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