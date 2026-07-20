Квас, морс и газировка: какие напитки из Подмосковья покорили страну

Подмосковье уверенно удерживает звание главного производителя безалкогольных напитков в Центральном федеральном округе. За первое полугодие 2026 года в регионе разлили 256,6 млн литров сладкой газировки — это абсолютный рекорд в стране. О том, что еще пьют россияне в жару и какие бренды держат марку, REGIONS рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Свежие данные Центра изучения потребительского поведения Роскачества позволили ведомству составить топ-3 самых популярных летних напитков.

Квас — народный любимец

Первое место — у кваса. Его выбирают 61% опрошенных. За первые пять месяцев 2026 года в Подмосковье произвели 17,8 млн литров этого бодрящего напитка. Регион занял первое место в ЦФО и третье в России по объему выпуска. Основные драйверы направления: завод напитков «РОСЪ», «Мэйджор Бревери» и НПО «СЛАВИЧЪ».

Сладкая газировка — абсолютный чемпион производства

На втором месте по популярности — сладкие газированные напитки, их покупают 56% россиян. По объему выпуска это бесспорный лидер: 256,6 млн литров за полгода. Каждая третья бутылка газировки в Центральной России и каждая седьмая в стране произведена в Московской области. Ключевые игроки — «Пепсико холдингс», «Фонте Аква ПК», «Мегапак» и «УНИ ПАК». Компания «Пепсико» вкладывает более ₽3 млрд в модернизацию местных мощностей — спрос растет.

Морс — витаминная классика

Третье место у морса: 55% респондентов проголосовали за него. Подмосковье выпустило около 4 млн банок, заняв вторую строчку в ЦФО и четвертую в России. Основные производители: ТПК «АРШАНИ», «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» и завод напитков «РОСЪ».

В Минсельхозе региона подчеркивают: лидерство стало возможным благодаря модернизации заводов и расширению ассортимента. Покупая местную воду, квас или морс, жители не просто утоляют жажду — они поддерживают экономику Подмосковья и помогают производителям удерживать лидирующие позиции в стране.