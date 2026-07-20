«Мы оба поняли, что любви не было»: Женя Ершов объяснил, зачем женился на Карине Кросс в 19 лет

Блогер и участник реалити-шоу «Ставка на любовь» Женя Ершов сделал неожиданное признание. В эфире шоу «Пара нормальных», которое ведут Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Ершов откровенно рассказал о своем прошлом браке с Кариной Кросс, пишет Super.

По словам блогера, настоящей любви между ними никогда не было. Мартиросян уточнил, идет ли речь о браке с Кариной, и Ершов подтвердил.

«Мы с Кариной уже давно это решили, что не было у нас любви. Была, как будто у нее и у меня какая-то задача. Мы ее решали совместно. Мы это спустя время оба поняли», — сказал он.

Хилькевич, услышав это, удивилась и спросила, зачем тогда они вообще поженились. Ершов объяснил, что на момент свадьбы ему было всего 19 лет, и он воспринимал брак не как союз по любви, а как способ доказать серьезность своих намерений.

«Мне 19 лет было. <...> У меня всегда понимание такое было: ну, можно же развестись. Для меня это было как, знаешь — доказать серьезность намерений. Это было больше не из какой-то искренней любви», — отметил Ершов.

Примечательно, что со временем и Ершов, и Кросс пришли к одинаковому выводу о своем браке. Они смогли спокойно принять тот факт, что их отношения строились не на любви, а на других мотивах.

Сейчас Ершов состоит в отношениях с Анной Пролыгиной, с которой он вместе участвовал в «Ставке на любовь». Судя по его словам, теперь он знает, что такое настоящие чувства.

Ранее оскандалившийся певец Иракли сделал предложение руки и сердца бывшей жене в шоу «Ставка на любовь».