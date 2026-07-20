9 кандидатов на пост главкома ВСУ: Зеленский ищет замену Сырскому
Lenta.ru: cтали известны имена претендентов на пост главкома ВСУ вместо Сырского
В Киеве вовсю идут кадровые игры: по данным осведомленных источников, уже составлен список из 11 кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщает Lenta.ru.
В расширенный список вошли четыре основных фаворита: командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и командир корпуса Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский. Помимо них, в списке фигурируют еще семь имен, которые пока не раскрываются.
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