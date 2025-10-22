Трое россиян готовятся дебютировать в новом сезоне НБА: кто эти парни

В ночь на 22 октября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовал новый сезон. Он станет особенным для российских болельщиков: в сильнейшей лиге мира могут дебютировать сразу трое россиян.

Егор Демин

19-летний разыгрывающий защитник был выбран на драфте клубом «Бруклин Нетс» под общим восьмым номером — никогда еще россиян не драфтовали в НБА в первой десятке.

Егор Демин еще подростком уехал в мадридский «Реал», где играл за команды разных возрастов. Минувший сезон он провел за Университет Бригама Янга, где был основным игроком и набрал приличную статистику — 10,6 очка, 5,5 передачи, 3,9 побора в среднем за игру.

Именно у Демина наибольшие шансы закрепиться в НБА. На него рассчитывают в «Бруклине» как на будущую звезду — ну, или как минимум твердого игрока основы.

Накануне дебюта в матче с «Шарлотт Хорнетт» Демин завел блог на Sports.ru.

«На площадке я почувствовал не страх, а азарт. Желание вписаться, доказывать, расти. Ты не думаешь о том, что против тебя играют суперзвезды. Ты просто делаешь то, ради чего работал всю жизнь», — написал Демин об адаптации в «Бруклине».

Владислав Голдин

Фото: [ БК «Мичиган Волверинз» ]

24-летний центровой Владислав Голдин (рост 216 см) выставлял свою кандидатуру на драфт-2025, однако ни один клуб его не выбрал, хотя по предварительным рейтингам россиянин должен был уйти в шестом раунде. Тем не менее, клуб «Майами Хит» подписал с ним двухсторонний контракт.

Голдин до 15 лет занимался борьбой, но затем выбрал баскетбол. До 2020 года был в системе ЦСКА, а затем поехал покорять американские студенческие лиги. Минувший сезон провел в NCAA в «Мичиган Волверинз», набирая 16,6 очка и делая 7 подборов за игру.

Предположительно, Голдин получит некоторое время в команде НБА, но большую часть сезона проведет в фарм-клубе «Су-Фокс Скайфорс».

Виктор Лахин

Фото: [ БК «Клемсон Тайгерс» ]

Сдержаннее оцениваются шансы 24-летнего центрового Виктора Лахина, который, будучи незадрафтованным игроком, подписал контракт с чемпионами НБА «Оклахома-Сити Тандер».

«Виктор Лахин, предполагаю, наверняка начнет в G-Лиге и не в составе «Оклахомы», потому что у этой команды очень сбитый в хорошем плане коллектив — очень сыгранный и чемпионский, поэтому будет крайне сложно туда попасть», — высказался по поводу перспектив центрового президент РФБ Андрей Кириленко.

Лахин уже пять лет выступал за студенческие клубы США. В минувшем сезоне он играл за «Клемсон Тайгерс», набирая в среднем 11,4 очка и делая 6,4 подбора.