Цапник и Реннер, Ткаченко и Броуди: русские знаменитости и их голливудские «двойники»

Если вам иногда кажется, что, смотря российские фильмы и сериалы, наблюдая за нашими звездами эстрады вы видите кого-то похожего на уже знакомых вам артистов из-за рубежа, то нет — вам не кажется. Есть много российских знаменитостей, которые немного или даже как две капли воды похожи на своих голливудских коллег по цеху.

Нюша и Нина Добрев

Российскую певицу Нюшу и канадскую актрису Нину Добрев сравнивают из-за похожих форм носа, губ, а также из-за карего цвета глаз. Нередко совпадают и прически двух знаменитостей. Однако недавно Нюша сменила образ, осветлила волосы и начала выстраивать новый имидж.

Фото: [ Социальные сети ]

Ян Цапник и Джереми Реннер

Глядя на некоторые фотографии, можно даже перепутать нашего артиста Яна Цапника с исполнителем роли Соколиного глаза Джереми Реннером. У них похожие формы лица и взгляд. Правда, Цапник известен своими ролями в криминальных фильмах и сериалах, в отличие от супергеройского коллеги из Голливуда.

Фото: [ Социальные сети ]

Артем Ткаченко и Эдриан Броуди

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Артем Ткаченко удивительно похож на американского актера Эдриана Броуди. Их сближают вытянутое лицо, форма носа и цвет волос. Правда, Броуди начал актерскую карьеру раньше, ведь он старше российского коллеги на целых девять лет.

Фото: [ Социальные сети ]

Анфиса Вистингаузен и Селена Гомес

Российская актриса Анфиса Вистингаузен начала карьеру еще в детстве, но только во взрослом возрасте ее начали сравнивать с американской певицей Селеной Гомес. Их сближают форма лица, цвет волос и разрез глаз. Это отмечают и поклонники актрисы.

Фото: [ Социальные сети ]

Геннадий Хазанов и Роберт Де Ниро

Де Ниро известен своими ролями в фильмах про мафию, а Хазанов в основном снимается в комедиях. Но два актера очень похожи друг на друга. Помимо общих черт лица, знаменитостей часто сближают прическа и манера одеваться.

Фото: [ Социальные сети ]

Ранее мы писали про российских звезд, которые выглядят заметно моложе своего возраста.