Центральной библиотеке подмосковного Егорьевска исполнилось 100 лет

Со знаменательной датой коллектив поздравили представители администрации округа, местного совета депутатов, общественных организаций, ветераны библиотечного дела. Как отметила замглавы муниципалитета Наталья Леликова, учреждение культуры успешно осваивает новые технологии и при этом сохраняет лучшие традиции.

В 1923 году книжный фонд библиотеки насчитывал около 500 экземпляров книг. В настоящий момент в состав учреждения входит 24 многопрофильных учреждения, в которых работает более 60 человек. В этом году центральное здание книгохранилища получило имя егорьевского краеведа Владимира Смирнова.