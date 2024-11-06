Цены на корпоративы Веры Брежневой снизились с 8 до 6 млн

Корпоративы Веры Брежневой подешевели. Сейчас она готова выступать не за €75 тысяч (≈8 млн рублей), а за €60 тысяч (≈6 млн рублей).

Кроме того, певица соглашается петь на частных вечеринках проживающих за границей россиян, сообщает телеграм-канал Shot.

По словам источника, 42-летняя звезда сейчас не отказывается ни от каких выступлений.

Артистка даже готова приехать на частный корпоратив во время гастрольного тура.

Брежнева рассматривает выступления во всех странах, кроме России.

Чтобы заработать, певица даже перестала отказываться от исполнения песен на русском языке. Кроме сольных композиций, Брежнева также поет все хиты группы «Виа Гра».

Ранее сообщалось о том, что Вера Брежнева намекнула на воссоединение с Константином Меладзе.