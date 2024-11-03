Вера Брежнева намекнула на воссоединение с Константином Меладзе
Фото: [rutube.ru / «Любовь спасет мир»]
Вера Брежнева заинтриговала поклонником архивным фото с Константином Меладзе, которое она опубликовала на своей странице в соцсети.
Это произошло после выхода новой песни композитора, которую Брежнева поставила в качестве фона.
«Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет?» — поется в песне.
Напомним, Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. Но в октябре 2023 года заявила о разводе с ним. Причину разрыва Брежнева и Меладзе раскрывать не стали.
Ранее сообщалось о том, что Альбина Джанабаева намекнула, что Брежневу отстранили от семьи Меладзе.