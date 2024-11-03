Вера Брежнева намекнула на воссоединение с Константином Меладзе

Вера Брежнева заинтриговала поклонником архивным фото с Константином Меладзе, которое она опубликовала на своей странице в соцсети.

«Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет?» — поется в песне.

Напомним, Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. Но в октябре 2023 года заявила о разводе с ним. Причину разрыва Брежнева и Меладзе раскрывать не стали.

Ранее сообщалось о том, что Альбина Джанабаева намекнула, что Брежневу отстранили от семьи Меладзе.