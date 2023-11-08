«У нее остались рьяные фанаты»: выяснилось, сможет ли новый альбом Пугачевой завоевать популярность

Алла Пугачева тайно записала новый мини-альбом в Тверской студии «Салам». Как сообщает SHOT, премьера материала может состояться в Дубае.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал нам, сможет ли звезда вернуть былую популярность и заинтересовать хоть кого-нибудь свежими песнями.

«В данный момент это не самая удачная идея. Если Пугачева считает, что сможет монетизировать свое творчество в России, то это заблуждение. Конечно же, у нее остались рьяные фанаты, которые сотворили из нее кумира. Им будет интересен релиз, но большого распространения он не получит», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же Алла Борисовна не станет надеяться на интернет, а попытается продвигать свое творчество концертами за рубежом, то тоже навряд ли добьется успеха, считает собеседник.

«С учетом достижений певицы на Западе, там ей тоже ничего не светит. Когда она выступала на Евровидении, ей удалось занять лишь 18 место. Как минимум это показывает, что ее творчество в западных странах никому не интересно», — заключил Рудченко.

Ранее депутаты Госдумы отреагировали на слухи о выступлении Пугачевой в Москве.