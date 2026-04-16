«Црвена Звезда» хочет купить полузащитника «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» знаком с бразильцем еще по совместной работе в «Ференцвароше». Именно по настоянию Станковича Маркиньос был приобретен летом 2024 года у венгерского клуба за €5 млн. За такую же сумму «Црвена Звезда» хотела купить любимого футболиста Станковича зимой, но «Спартак» тогда затребовал гораздо больше.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в €6 млн. В текущем сезоне Маркиньос провел за «Спартак» 28 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил семь мячей и отдал четыре передачи.

Для Хуана Карлоса Карседо Маркиньос не является столь важным игроком, испанский специалист порой оставляет бразильца вне стартового состава. Поэтому «Спартак» в свете ужесточения лимита на легионеров может согласиться на расставание с Маркиньосом и подумать о российской замене на эту позицию.

Ранее комментатор Константин Генич предположил, что следующим главным тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов.