Взрывы над Сочи: ПВО сбивает дроны прямо над морем

В районе Сочи прогремела серия мощных хлопков. Как сообщает телеграм-канал SHOT, российские средства противовоздушной обороны сбивают вражеские беспилотные летательные аппараты.

В Министерстве обороны РФ и местных административных структурах официальных заявлений пока не делали.

Согласно версии, которую приводит SHOT, вдоль всего черноморского побережья включалась сирена, оповещающая о ракетной опасности, а очевидцы насчитали от пяти до семи взрывов. Как уточняется в публикации, местные жители заметили яркие вспышки в районе акватории Черного моря, а также отчетливо слышали звуки стрельбы.

Ранее туристы в Сочи рассказали, что привыкли к атакам БПЛА и вою сирен.