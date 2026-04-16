Минскому «Динамо» не помогли две драки в начале матча с «Ак Барсом»

Четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и минским «Динамо» начался с двух драк.

Уже на второй минуте подрались Михаил Фисенко из «Ак Барса» и динамовец Николас Мелош, оба получили по пятиминутному штрафу. На пятой минуте их примеру последовали Никита Дыняк и Ксавье Уэлле.

Попытка силового давления не помогла минчанам, которые ранее проиграли три матча серии. «Ак Барс» постепенно наращивал преимущество и к концу второго периода вел 3:0 после шайб Никиты Лямкина, Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова. В самой концовке матча «Динамо» отыграло два гола — отличились Вадим Шипачев и Даниил Липский, однако затащить игру в овертайм времени не хватило.

«Ак Барс» выиграл серию 4-0 и теперь поджидает победителя серии «Металлург» — «Торпедо». Нижегородцам удалось победить в четвертом матче (3:2 ОТ) и сократить счет в серии (1-3).

Ранее ряд СМИ сообщили об отставке главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова перед заключительным матчем плей-офф. Однако в клубе эту информацию опровергли. Очевидно, что решение о судьбе тренера будет приниматься уже после подведения итогов сезона, который в целом получился для минчан хорошим.