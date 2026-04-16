Генич назвал следующего тренера «Спартака»

Футбольный комментатор «Матч ТВ» в эфире шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Константин Генич предположил, кто станет следующим тренером «Спартака». Свой прогноз он подал как своего рода секрет Полишинеля.

«Потом придет Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» — Станислав Черчесов. Хорошо, давайте так. Не мой инсайд — мой прогноз, что следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов. Я так думаю», — сказал Генич.

На данный момент красно-белыми достаточно успешно руководит Хуан Карлос Карседо, с которым подписан контракт до 2028 года. Станислав Черчесов по ходу сезона принял грозненский «Ахмат». В 25-м туре РПЛ «Спартак» и «Ахмат» сыграют друг против друга на столичной «Лукойл Арене».

Ранее тренер Александр Григорян предсказал скорое увольнение Фабио Челестини из ЦСКА. По данным агента и инсайдера Тимура Гурцкая, армейцы хотят пригласить на пост главного тренера Леонида Слуцкого или Марцела Личку.