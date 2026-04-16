«Нал как воздух». Россиянам разрешит бесплатно снимать в банкоматах до 10 тысяч рублей

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, выступил с инициативой ввести на территории России механизм, позволяющий снимать наличные деньги без комиссии в банкоматах любых кредитных организаций. Как сообщает РИА Новости , в качестве допустимого лимита по такой операции парламентарий назвал сумму 10 тысяч рублей.

Как отметил политик, возможность бесперебойно получать доступ к своим средствам приобретает особую важность в ситуации, когда россияне во многом полагаются на цифровые финансовые сервисы.

«Реализация данной меры... позволит обеспечить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысить защищенность граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре», – отметил Чернышов.

Ранее юрист Яковлева сообщила, что банк имеет право не возвращать вклад в случае ареста средств.