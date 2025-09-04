ЦСКА хотел приобрести лучшего бомбардира «Спартака»

«СЭ»: ЦСКА интересовался возможностью приобретения форварда «Спартака» Угальде

Фото: [ФК «Спартак»]

ЦСКА интересовался возможностью приобретения нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, спартаковец не стал рассматривать предложение из другого российского клуба. У костариканца были варианты в Европе, но он в итоге остался в российском чемпионате.

В минувшем сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. В нынешнем чемпионате нападающий еще не забивал.

