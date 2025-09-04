ЦСКА хотел приобрести лучшего бомбардира «Спартака»

По данным издания, спартаковец не стал рассматривать предложение из другого российского клуба. У костариканца были варианты в Европе, но он в итоге остался в российском чемпионате.

В минувшем сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. В нынешнем чемпионате нападающий еще не забивал.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился о приобретении двух центральных защитников.