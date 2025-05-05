Погоня «Зенита» за «Краснодаром» пройдет без Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел не сможет помочь петербургском клубу в ближайших матчах. Об этом сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

В матче с «Пари НН» Вендел схватился за заднюю поверхность бедра и был заменен на 57-й минуте.

По словам Семака, характер повреждения не дает повода для благоприятных прогнозов. Главный тренер «Зенита» подчеркнул, что потеря ключевого игрока центра поля болезненна для команды.

В РПЛ «Зенит» на четыре балла отстает от «Краснодара» в чемпионской гонке за три тура до конца. Кроме того, петербургский клуб продолжает борьбу за Кубок России. 14 мая «Зенит» сыграет с ЦСКА в финале пути РПЛ.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 13 передач. Летом бразильский полузащитник перейдет в «Ботафого».

Ранее бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов возмутился перерывом «на воду» в матче «Факел» — «Спартак».