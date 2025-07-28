ЦСКА может потерять ведущего защитника

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша хочет перебраться в ОАЭ. Футболист попросил руководство клуба отпустить его в «Аль-Джазиру», сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Армейцы не горят желанием отпускать ведущего защитника и пытаются уговорить его остаться. Найти равноценную замену уже после старта РПЛ будет непросто.

30-летний бразилец перешел в ЦСКА в 2022 году из португальского «Портимоненсе» за €2 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает игрока уже в €6 млн.

Виллиан Роша провел за ЦСКА 106 матчей во всех турнирах, забив семь мячей и отдав девять голевых передач — топовые показатели для игрока его амплуа.

ЦСКА в двух первых матчах РПЛ набрал четыре очка. Во втором туре армейцы обыграли «Ахмат» (2:1) благодаря дублю Данила Кругового.