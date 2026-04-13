ЦСКА не будет увольнять Челестини после домашнего поражения от «Сочи»

Журналист и инсайдер Иван Карпов назвал причины, по которым ЦСКА не будет увольнять главного тренера Фабио Челестини до конца сезона.

В 24-м туре РПЛ армейцы проиграли безнадежному аутсайдеру «Сочи» (0:1). Весной в чемпионате ЦСКА проиграл четыре матча из шести и выбыл из чемпионской гонки. При этом в зимнее трансферное окно армейцы сделали целый ряд перспективных приобретений.

Как отмечает Карпов, в ЦСКА сейчас просто некем заменить Челестини, да и в турнирной таблице существенно что-то исправить уже нельзя. Другая причина — большая сумма компенсации за досрочное расторжение контракта. Если швейцарца уволить прямо сейчас, ему придется выплатить €2 млн. По окончании сезона эта сумма будет существенно меньше: если ЦСКА финиширует пятым (текущее положение команды), то Челестини получит только €600 тыс., а если ниже (что вполне реально) — всего лишь €300 тыс.

«В клубе понимают, что менять тренера летом, скорее всего, придется. Вопрос уже в проработке», — написал инсайдер.

Челестини пришел в ЦСКА летом 2025 года, его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

