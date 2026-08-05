«Это не ГМО». Биолог Петров рассказал, можно ли есть желтый арбуз

Биолог Максим Петров в интервью aif.ru развеял популярное заблуждение о том, что арбузы с желтой мякотью являются генномодифицированным продуктом. По его словам, такие плоды не только безопасны для употребления, но и выращиваются методами традиционной селекции.

Как пояснил эксперт, история этого гибрида началась в 80-х годах прошлого века, когда ученые с Тайваня скрестили культурный красный арбуз с его диким африканским сородичем.

«В результате плод унаследовал от культурного сорта приятную сладость, а от дикой формы — характерную желтую окраску мякоти», — отметил Петров.

Российские ученые для получения желтого арбуза добились подавления выработки ликопина, отвечающего за красную мякоть, и усилили накопление бета каротина, который придает плоду золотисто желтый цвет.

Ранее сообщалось о том, что суточная норма арбуза для взрослого — не более 500 граммов.