«На мели, но с дачей». Прохор Шаляпин потратил все гонорары на дом в Новой Москве

Певец Прохор Шаляпин сообщил, что все полученные гонорары потратил на приобретение загородного дома в Новой Москве. Об этом сообщает mk.ru.

«Я вернулся из отпуска в Сочи, отдохнул хорошо. Но, вообще, у меня теперь же есть дача для отдыха. Купил сам, но не откажусь, если мне кто-то что-то подарит», — рассказал он.

Певец признался, что называть себя дачником в классическом понимании он не готов: высаживать культуры на участке площадью 40 соток певец не планирует. На территории обустроены гамак и лежаки для релаксации. В доме уже присутствует мебель, однако исполнитель намерен заниматься ее реконструкцией и частичной заменой, добавил он. По его заверению, строение рассчитано на круглогодичное проживание и оборудовано системой отопления.

Кроме того, Шаляпин подчеркнул, что покупка обошлась ему в сумму всех накопленных гонораров, поэтому сейчас он снова остался без сбережений. Вместе с тем артист выразил удовлетворение тем, что объект расположен в границах Москвы, а не в Подмосковье.

Ранее сообщалось о том, что Шаляпин вступился за Буланову после обращение ее экс-танцора.