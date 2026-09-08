«Локомотив» хочет избавиться сразу от пяти игроков

Речь идет о защитниках Кристиане Рамиресе и Егоре Погостнове, хавбеках Лукасе Вере и Миахиле Щетинине, а также нападающем Руслане Мялковском.

Все перечисленные футболисты редко попадают в основной состав. Мялковский и Щетинин приняли участие в трех матчах нынешнего сезона из 10 (с учетом Кубка России), Погостнов — в двух, Вера — в одном, а Рамирес не сыграл за «Локомотив» ни минуты.

По данным источника, «Локомотив» готов рассмотреть как вариант продажи, так и аренды. Последний день трансферного окна в РПЛ — 10 сентября.

«Локомотив» занимает 13-е место в РПЛ с шестью очками. В седьмом туре железнодорожники одержали первую победу в чемпионате, обыграв на выезде «Балтику» (1:0) благодаря голу своего новичка Андрея Мостового.