ЦСКА посвятит следующий матч Игорю Акинфееву

ЦСКА посвятит матч 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» своему капитану и голкиперу Игорю Акинфееву, сообщила пресс-служба армейского клуба.

«Матч с «Крыльями Советов» будет посвящен нашему номеру 35, капитану, который 35 лет защищает ворота и честь армейского клуба», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что маленький Игорь пришел в армейскую школу в четыре года и с тех пор остается верен ЦСКА.

Игорь Акинфеев выступает за основную команду с 2003 года. Он провел 809 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Акинфеев пропустил матч 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3) из-за травмы. ЦСКА занимает третье место в чемпионате России с 24 очками после 12 матчей.

