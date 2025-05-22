ЦСКА расстанется с голкипером, имеющим опыт игры в НХЛ

26-летний вратарь провел за армейский клуб один сезон. Он одержал 20 побед в 38 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,32 шайбы за игру и отражая 92,0% бросков. Просветов четыре раза сыграл на ноль.

Голкипер планирует вновь попробовать свои силы в НХЛ, а в КХЛ права на Просветова сохранятся за ЦСКА.

В НХЛ российский вратарь выступал за «Колорадо» и «Аризону», а также фармы этих клубов в АХЛ. За четыре сезона голкипер сыграл в 24 матчах в НХЛ.

Накануне ярославский «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. Чемпионов лично поздравил президент России Владимир Путин.