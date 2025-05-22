Путин позвонил главному тренеру «Локомотива» Никитину и поздравил с победой в Кубке Гагарина
Путин лично поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина
Фото: [КХЛ]
Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру ярославского «Локомотива» Игорю Никитину и поздравил команду с завоеванием Кубка Гагарина, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В победной раздевалке Никитин сообщил о звонке главы государства. Он передал хоккеистам благодарность от Путина за то, что они сделали для Ярославля и России. Игроки в ответ скандировали «Россия, Россия!».
Также Никитин рассказал, что команда посвящает свою победу в Кубке Гагарина всем погибшим в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Тогда при наборе высоты разбился самолет с игроками и тренерами «Локомотива». В результате катастрофы погибли 44 человека.
«Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, одолев в финальной серии челябинский «Трактор».