Путин позвонил главному тренеру «Локомотива» Никитину и поздравил с победой в Кубке Гагарина

В победной раздевалке Никитин сообщил о звонке главы государства. Он передал хоккеистам благодарность от Путина за то, что они сделали для Ярославля и России. Игроки в ответ скандировали «Россия, Россия!».

Также Никитин рассказал, что команда посвящает свою победу в Кубке Гагарина всем погибшим в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Тогда при наборе высоты разбился самолет с игроками и тренерами «Локомотива». В результате катастрофы погибли 44 человека.

«Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, одолев в финальной серии челябинский «Трактор».