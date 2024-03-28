ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым, которого отправлял служить в армии

Иван Федотов выиграл Кубок Гагарина с армейским клубом и стал серебряным призером Олимпиады в составе российской сборной. Летом 2022 года он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», который задрафтовал россиянина еще в 2015 году.

1 июля 2022 года Федотов был задержан и отправлен проходить срочную воинскую службу в Североморск. По окончании службы он подписал новое соглашение с армейцами.

В ЦСКА отметили, что права на игрока в России сохранятся за клубом. Такая формулировка означает, что голкипер, скорее всего, отправится выступать за «Филадельфию».

В минувшем сезоне Федотов провел за ЦСКА 49 матчей, отражая 91,4% бросков.