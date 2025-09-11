ЦСКА стремится купить капитана «Локомотива» в последний день трансферного окна

29-летний Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2016 года. За это время он провел 260 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав 23 передачи. В нынешнем сезоне на счету хавбека гол и три передачи в 10 играх. Также Баринов провел 22 матча за сборную России.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини говорил, что команде необходимо приобрести еще двух игроков, чтобы полностью укомплектовать состав.

ЦСКА стремится успеть до закрытия трансферного окна. Переходы игроков в РПЛ станут невозможны после 11 сентября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к трансферу вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо.