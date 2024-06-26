ЦСКА впервые проведет футбольный фестиваль в Балашихе

Фестиваль футбола «ЦСКА - все сюда!» пройдет в Балашихе 29 июня. Его проведение в округе организует ПФК ЦСКА совместно с городскими спортивными школами «Орион» и «Метеор». Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров в своем телеграм-канале.

«Футбол - один из любимых видов спорта в Балашихе, особенно летом. В этом году мы открыли новое поле в Пестовском парке, наши жители и спортсмены активно тренируются на поле в парке «Пехорка-лес».Поэтому проведение Фестиваля футбола «ЦСКА - все сюда!» для нашего города станет настоящим спортивным праздником и шансом для талантливых ребят», - написал в своем телеграм-канале глава Балашихи Сергей Юров.

Соревновательную часть проведут для детей 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 годов рождения. По итогам фестиваля каждый игрок получит электронный сертификат с персональными результатами. Участники с самыми высокими показателями получат шанс пройти обучение в Академии ПФК ЦСКА.

Посетить фестиваль в качестве зрителя и поддержать ребят может любой желающий. Всех гостей ждет развлекательная программа, а также возможность пообщаться с легендой ЦСКА Аланом Дзагоевым.

Фестиваль начнется в 10:00 в футбольном центре «Метеор», ул.Победы, вл.1.