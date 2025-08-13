Цыганова назвала Макса Коржа «падшим человеком» после его концерта в Польше

Белорусский исполнитель, автор хитов «Малый повзрослел» и «Жить в кайф» Макс Корж оказался в центре скандала после того, как на его концерте в Польше появился флаг Организации украинских националистов* (ОУН*).

В своем телеграм-канале российская певица Вика Цыганова жестко раскритиковала артиста, назвав его «падшим человеком, утратившим связь со своими корнями».

«Этому человеку нужно не только закрыть въезд в Россию навсегда, но и как можно скорее обрубить все пути заработка в нашей стране. Так как Корж — гражданин Беларуси, он не признан в России ни иноагентом, ни экстремистом», — отметила певица.

Она также предположила, что деньги, которые Корж получает от российских площадок, где размещены его треки, идут на финансирование ВСУ.

Напомним, в Варшаве 10 августа на концерте белорусского певца появились бандеровские и украинский флаги. Под возгласы украинских националистов Корж продолжил исполнять свои песни.

После скандала с флагом власти Польши приняли решение о высылке 63 иностранных граждан — 57 украинцев и 6 белорусов. Согласно официальному заявлению, поводом для депортации послужили демонстрация запрещенной символики и организация массовых беспорядков на стадионе, в результате чего потребовалось вмешательство правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что украинскому певцу Максу Барских могут запретить въезд в Россию.

*движение, признанное в России экстремистским и запрещенным.