Украинскому певцу Максу Барских могут запретить въезд в Россию

Украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник) может столкнуться с запретом на въезд в Россию. По информации РИА Новости, которое ссылается на источники в правоохранительных органах, у российских властей есть все основания для такого решения.

Барских родился в 1990 году в Херсоне, где окончил Херсонский Таврический лицей искусств (ХТЛИ) по специальности художник. Позже он переехал в Киев, где поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на эстрадный вокал.

Артист, получивший известность после участия в шоу «Фабрика звезд-2» в 2008 году и хита «Туманы», в последние годы занял резкую антироссийскую позицию.

В марте 2022 года он призывал к протестам против проведения специальной военной операции (СВО) и российской власти, а затем запретил исполнять свою музыку на территории РФ. В апреле того же года Барских опубликовал видео в военной форме, где выражал поддержку Украине.

Ранее РИА Новости сообщило, что у украинской певицы Светланы Лободы также могут возникнуть трудности с посещением России.