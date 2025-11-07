В музыкальной индустрии вновь обострилась дискуссия о творческой ответственности. Легендарная певица Виктория Цыганова в интервью Общественной Службе Новостей обратилась к новому поколению артистов с напоминанием о необходимости соблюдать традиционные ценности.

Особую критику артистки вызвали исполнители вроде Марго Овсянниковой, чьи экстравагантные композиции часто лишены смысловой нагрузки и пропагандируют сомнительные идеалы. Цыганова подчеркивает, что музыканты должны осознавать культурный контекст страны, в которой создают свое творчество, и нести за него ответственность.

По мнению звезды 90-х, подобные художественные проявления оказывают деструктивное влияние на формирующееся мировоззрение молодежи. Бессодержательные тексты и эпатажная подача подменяют подлинные духовные ориентиры, что в конечном счете ведет к культурной деградации.

Ранее продюсер пояснил, почему легендарным «Тату» не место на современной сцене.