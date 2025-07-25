Тур «По-щукински» в Кашире: История Бориса Щукина, музейная комната и уютное чаепитие с гостями из Липецка

17 июля в Доме творчества имени Б. В. Щукина состоялся увлекательный тур «По-щукински», который провела Альбина Герольдовна Рябова, заведующая музейной комнатой.

На этот раз в Каширу приехали гости из Липецка, желающие познакомиться с историей края.

Мероприятие началось с посещения музейной комнаты, где представлены материалы, рассказывающие о жизни и карьере выдающегося советского и российского актера Бориса Щукина, родившегося в Кашире. Именно здесь, в родном городе, он сделал свои первые шаги на театральной сцене, играя в любительских постановках. Гости Дома творчества смогли увидеть редкие предметы, связанные с бытом и творчеством актера, оригинальные вывески и афиши, а также ощутить неповторимую атмосферу начала XX века.

Завершающим аккордом программы стало чаепитие с ароматным чаем, заваренным в самоваре. Домашняя выпечка и аппетитные угощения создали атмосферу тепла и уюта, сделав этот момент особенно запоминающимся.

Для посещения экскурсию с чаепитием «По-щукински» необходима предварительная запись, подробности по телефону 8 (915) 345-71-91.

Возрастное ограничение: 0+