Заманил четверых у школы: извращенца посадили на 15 лет

Кемеровчанина отправили в колонию на 15 лет за приставания к детям

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Кемерове вынесли приговор 52-летнему мужчине, обвиняемому в действиях сексуального характера в отношении беспомощных детей младше 14 лет, сообщает VSE42.RU.

Как установил суд, 19 мая 2025 года у здания общеобразовательной школы горожанин заманил четверых малолетних детей на участок, незаметный для окружающих, и совершил в отношении них постыдные действия.

Приговор Кемеровского областного суда оказался суровым: 15 лет колонии строгого режима с последующим запретом на восемь лет воспитывать и обучать несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о другом случае в Кузбассе: житель Мариинска притворялся девочкой в соцсетях, чтобы втереться в доверие к детям и выпрашивать у них интимные фото и видео. За это извращенца посадили на 16 лет. Оба приговора — наглядный сигнал: насилие над детьми не остается безнаказанным, и расплата бывает по всей строгости закона.

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