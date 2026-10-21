В Московской области провели региональную контрольную по математике для пятиклассников

Более 15 тыс. пятиклассников написали региональную диагностическую работу по математике углубленного уровня. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Контрольную провели в 567 школах Подмосковья. На ее выполнение было выделено 45 минут. Работа выполнялась на компьютерах и включала в себя 10 заданий трех уровней сложности.

Максимальный балл за работу — 10. Для подтверждения базового уровня знаний достаточно набрать 4 балла. Работы проверят до 27 октября.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.