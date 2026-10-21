«Наверное, я стану единственным опекуном»: суд не стал менять меру пресечение в отношении Артема Чекалина

Чекалина признали виновным и должен провести в колонии 7 лет, а также выплатить штраф в размере свыше ₽194,5 млн.

В последнем слове Чекалин признал, что действительно оптимизировал налоги и частично их не выплачивал. Однако он настаивал, что полностью возместил ущерб бюджету. По его словам, за последние три года он дополнительно перечислил государству около ₽900 млн. Чекалин подчеркнул, что не причинил никому вреда и не видит документов, которые доказывали бы его вину.

Отдельно осужденный рассказал о тяжелой ситуации в семье. Его бывшая жена, 34-летняя блогер Валерия, более известная как Лерчек, борется с раком четвертой стадии. По его словам, последние полтора месяца она почти не встает с постели.

«У меня на иждивении трое детей, и в ближайшем будущем, наверное, я стану единственным опекуном. Поэтому прошу назначить мне условное наказание и снизить штраф до каких-то разумных пределов, которые я смогу погасить», — обратился Чекалин к суду.

Защита настаивала на смягчении приговора, ссылаясь на эти обстоятельства. Однако суд не счел приведенные доводы достаточными для изменения решения.

Ранее адвокат Андрей Алешкин усомнился в изменении приговора блогеру Лерчек.