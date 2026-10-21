В Шатуре на торгах реализовали здание бывшей ветеринарной амбулатории поселка Мишеронский

Здание бывшей ветеринарной амбулатории продали на торгах в Шатуре

Официально

Фото: [Единый портал торгов МО ЕАСУЗ]

В Шатуре на торгах реализовали здание бывшей ветеринарной амбулатории поселка Мишеронский. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Площадь объекта составляет почти 191 кв. м. Площадь прилегающего земельного участка — более 7,9 тыс. кв. м.

Участок со зданием расположен на Пролетарской улице. Его стоимость составила ₽305 тыс.

Новый собственник планирует перевести объект в соответствующий вид разрешенного использования и открыть небольшой гостиничный бизнес.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития технологичного бизнеса в регионе.

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Министерство имущественных отношений Московской области
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